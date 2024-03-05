Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье: подробности

Тот "какой-то момент в будущем", когда должна была состояться обещанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встреча его и президента Украины Владимира Зеленского, никак не наступит. Причина в том, что Будапешт продолжает шантажировать Киев правами венгров в Закарпатье. Это "не желая" признал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто.

Глава венгерского МИД заявил, что встреча Зеленского и Орбана не состоится, пока Киев "не вернет права" венгерскому национальному сообществу. По его словам, ответ украинской стороны на 11 требований Будапешта якобы был "неконструктивным".

По словам Петера Сиярто, во время встречи в Ужгороде он заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулеби и главе Офиса президента Андрею Ермаку, что Венгрия ожидает возвращения венгерскому нацменьшинству в Закарпатье прав, которые она имела до 2015 года.

Венгерский министр напомнил, что Будапешт предоставил Киеву документ из 11 пунктов о том, какие решения должна принять украинская сторона.

"Ответный документ, полученный от украинской стороны, не содержит ни одного прогресса в этой сфере", – заявил Сиярто.

Он добавил, что Венгрия направит свой официальный ответ Украине в течение среды, 6 марта.

Сиярто подчеркнул, что условия для встречи на высшем уровне – президента Зеленского и премьера Орбана, якобы не могут быть выполнены, пока Киев не примет законы, "возвращающие права" венгерского национального сообщества.

Напомним, что в декабре 2023-го Виктор Орбан согласился встретиться с Владимиром Зеленским "в какой-то момент в будущем". Если это произойдет, то переговоры станут первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в комментарии для российских пропагандистских каналов Петер Сиярто заявил, что для встречи Орбана с Зеленским нужны "некоторые предварительные условия". По его словам, эти условия еще не готовы.

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