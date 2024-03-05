'Не готовы': у Орбана сказали, почему до сих пор не состоялась обещанная встреча с Зеленским

В Венгрии сказали, почему до сих пор не состоялась встреча премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского. Утверждается, что необходимые для нее условия еще не готовы.

Об этом в комментарии для росСМИ в понедельник, 4 марта, сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Для такой встречи необходимы некоторые предварительные условия, на данный момент эти условия для организации встречи еще не готовы", – отметил дипломат.

Напомним, что в декабре 2023-го Виктор Орбан согласился встретиться с Владимиром Зеленским "в какой-то момент в будущем". Если это произойдет, то переговоры станут первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала полномасштабной войны.

А в январе руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "мы точно движемся к встрече Зеленского и Орбана". Это должно было стать основной задачей во время встречи с министром Сийярто в Ужгороде 29 января.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он не хочет для своей страны совместной границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

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