Будапешт решил поддержать армию Ливана деньгами. Сумма в 400 миллионов форинтов, а это 991 500 евро, будет передана новому ливанскому правительству именно на нужды военных страны.

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Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время визита в Ливан. Причем он подчеркнул, что Венгрия предоставляет эти деньги вместо передачи оружия Украине.

"Мы направляем эти средства в Ливан через Европейский фонд мира. Мы можем это делать, потому что мы не отправляем оружие в Украину. Поэтому мы можем перечислять идущие туда деньги в другие страны", – заявил глава венгерского МИД в Бейруте.

Отдельно Сиярто похвастался, что в Ливанских миротворческих силах есть шестнадцать венгерских солдат.

Также Сиярто сказал, что избрание христианского лидера в Ливане было желаемым событием. В Ливане есть значительная христианская община, которая находится в сложной ситуации, и которой Венгрия направила шесть миллиардов форинтов (15 миллионов евро) помощи за последние семь лет.

Еще венгр призвал сбежавших из Сирии в Ливан сирийцев "как можно скорее вернуться" домой.

Петер Сиярто выглядит как последовательный враг Украины, хотя на самом деле он только повторяет тезисы своего руководителя, главы венгерского правительства. Так, недавно он снова обвинил Украину в "наглом поведении" из-за того, что Киев прекратил транзит газа из России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ливане было впервые сформировано постоянное правительство после двух лет управления временного кабинета. Его назначил премьер-министр Наваф Салам. Между тем, он пообещал в первую очередь "восстановить доверие между гражданами и государством, между Ливаном и его арабским окружением".

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