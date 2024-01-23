Сиярто перед визитом в Украину получил угрозы убийством из-за дружбы с РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто получил угрозы перед своей поездкой в Украину, запланированной на 29 января. Электронное письмо на украинском языке с обещанием "взрывного приема" политика в Ужгороде пришло на адрес венгерского посольства в Киеве.

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Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер 23 января подтвердил, что неизвестные адресовали Сийярто угрозы убийством. Он прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook. Дипломат заявил, что позиция Будапешта из-за этого не изменится.

Как передает Index, текст якобы написан на украинском языке. Автор послания отметил, что ненавидит венгерское правительство, "которое продолжает делать все" для проигрыша украинцев в войне.

"Вы думаете, что ваш министр просто приедет к нам после нападок на Украину? Мы так не думаем. 29 января их ждет взрывной прием. Бронепоезд вас не спасет", – процитировали журналисты письмо с угрозами.

Далее аноним посоветовал "сделать заказ в похоронном бюро", чтобы гроб для Сийярто "соответствовал его росту". Послание заканчивается словами: "Бог прощает, а украинцы нет".

Представитель внешнеполитического ведомства Венгрии Тамаш Менцер в ответ заявил, что Сийярто будет представлять интересы своего государства несмотря на угрозы смертью.

По словам Менцера, давление на официальный Будапешт возрастает. Дипломат пожаловался на письмо с угрозами в адрес главы МИД, а также "критику мирной позиции Венгрии неприемлемыми заявлениями" со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Те, кто думает, что министр иностранных дел Венгрии напуган, не знают Петера Сийярто", – подчеркнул Менцер.

Он заявил, что правительство Венгрии по-прежнему хочет "немедленного, безоговорочного прекращения огня, мирных переговоров и мира". Мол, "на поле боя нет решения, есть только мертвецы".

"Мы имеем право занять такую ​​позицию. Оказание давления и угроз только делает нас сильнее", – подытожил госсекретарь министерства.

Как писал OBOZ.UA:

– 29 января в Ужгороде должны встретиться министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто, а также глава Офиса президента Андрей Ермак. Темой переговоров должна стать будущая встреча президента Владимира Зеленского и премьер-министра Виктора Орбана.

– В Госдепе США заявляли, что разочарованы позицией Орбана по Украине. Он остался единственным в Евросоюзе, кто ставит под вопрос поддержку Киева.

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