США разочарованы политикой Орбана по отношению к Украине: заявление

В Госдепе США заявили, что разочарованы позицией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по отношению к Украине. Он остался единственным в Евросоюзе, кто ставит под вопрос поддержку Киева.

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С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен. Его слова цитирует Reuters.

"Я считаю, что мы (Госдепартамент США – Ред.) разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться в Европейском Союзе единственным, кто подвергает сомнению поддержку украинцев", – сказал О'Брайен.

Венгрия, которая является членом Европейского Союза и НАТО, отказывается оказывать военную помощь Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году, а также вместе с Турцией сдерживает стремление Швеции вступить в НАТО.

Правительство Орбана также неоднократно обещало, что оно не будет последним, кто ратифицирует заявку северной страны на присоединение к Североатлантическому альянсу.

О'Брайен выразил надежду, что правительство Орбана не отступит от этих заявлений и будет действовать конструктивно.

"Посмотрим, выполнит ли он это обещание по мере того, как мы приблизимся к вступлению Швеции в альянс, что, я надеюсь, состоится в ближайшее время. Мы хотели бы видеть Венгрию конструктивным партнером", – сказал представитель Госдепа.

Издание отмечает, что отношения между Будапештом и Вашингтоном ухудшились из-за промедления Венгрии относительно ратификации вступления Швеции в НАТО, а также из-за теплых связей Орбана с Москвой, несмотря на войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA

Венгрия согласится разблокировать предоставление ЕС помощи Украине на 50 млрд евро в течение 4 лет – однако при условии ежегодного пересмотра финансирования. Некоторые дипломаты ЕС скептически относятся к этому предложению, ведь оно не обеспечит предсказуемость для Украины. Кроме того, это позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого называют "другом Путина", шантажировать Евросоюз.

В Евросоюзе готовят "план Б" на случай вето Венгрии о предоставлении финансовой помощи Украине.

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