Ситуация под контролем: США отслеживают действия России и Беларуси по перемещению ядерного оружия

В Соединенных Штатах Америки внимательно следят за ситуацией с развертыванием российского ядерного оружия в Беларуси. Вашингтон отслеживает сообщения и заявления на этот счет.

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США контролируют, чтобы Россия придерживалась своих обязательств по нераспространению ядерного вооружения. Об этом во время брифинга во вторник, 11 июля, сказал спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы продолжаем активно следить за сообщениями о соглашении между Россией и Беларусью, чтобы быть уверенными, что Россия сохраняет контроль над своим оружием в случае любого развертывания его в Беларуси и придерживается своих обязательств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия", – отметил он.

Американская сторона будет внимательно следить за любыми возможными отклонениями России от выполнения условий Договора.

"Но я добавлю, что мы не видели никаких оснований для корректировки размещения наших собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – отметил представитель Госдепа.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет разместить ядерное оружие НАТО. Это станет ответом Кремлю, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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