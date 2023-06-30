В Польше захотели разместить у себя ядерное оружие НАТО в ответ на действия РФ в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет разместить у себя ядерное оружие НАТО. Это станет ответом Кремлю, учитывая намерения РФ разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

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Такое заявление глава польского правительства сделал после саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Polsat News.

"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы просим весь блок НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", – сказал Моравецкий.

Он подтвердил, что Варшава заинтересована в участии в этой программе.

"Окончательное решение будет зависеть от наших американских, натовских партнеров. Мы заявляем о нашей воле действовать быстро в этом вопросе", – отметил польский премьер.

Моравецкий подчеркнул: "Мы не хотим сидеть сложа руки, пока Путин нагнетает разного рода угрозы".

Добавим, что Nuclear Sharing – это программа НАТО, которая является частью ядерного сдерживания. Она позволяет предоставлять ядерные боеголовки странам – членам Альянса, которые не имеют собственного ядерного оружия. С ноября 2009 года в рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие размещается в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

25 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия на территорию страны.

А 16 июня с похожим заявлением выступил Путин. Он выдал, что часть ядерного оружия РФ уже переместили в Беларусь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР отметили, что, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина, по состоянию на 20 июня ни одна российская ядерная боеголовка на беларускую территорию не была перемещена.

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