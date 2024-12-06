В Грузии суд арестовал лидера оппозиционной коалиции 'За перемены' Нику Гварамию: в чем обвиняют

В Грузии суд принял решение об аресте лидера оппозиционной коалиции "За перемены" Ники Гварамии на 12 суток. Его обвиняют в неподчинении правоохранителям.

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Об этом сообщает проект Радио Свобода в Telegram. Задержание произошло во время обысков правоохранителями офисов грузинских оппозиционных партий.

"Политика задержали 4 декабря, когда полиция пришла с обысками в офисы оппозиционных партий. Кроме него, были задержаны еще семь человек, МВД страны возбудило дело об организации группового насилия и призывах к насильственным действиям", – говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Грузии обнародовали кадры с задержанным лидером партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он также является одним из лидеров коалиции "Сильная Грузия". Элисашвили обвиняют в нападении на члена партии "Грузинская мечта".

По версии следствия, 2 декабря в одной из аптек на улице Костава Элисашвили напал и оскорбил члена "Грузинской мечты" А. Б., 1954 г. рождения. Инцидент произошел из-за его партийных взглядов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии, где не утихают протесты, начали задерживать лидеров оппозиции. В среду, 4 декабря, полиция провела обыски в офисах оппозиционных политических партий и в домах активистов. Самих протестующих задержали.

В частности, представители МВД пришли в офисы партий "Национальное движение", "Горчи-Дроа", "Новая", а также в квартиру администратора популярной Facebook-группы Daitove. Известно, что эта группа стала одной из важнейших площадок для координации протестов и поддержки митингующих.

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