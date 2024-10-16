Ситуации разнятся: в Пентагоне объяснили, почему США разворачивают систему ПВО THAAD в Израиле, а не в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин согласовал развертывание ракетной батареи противовоздушной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и военных отмеченной батареи в Израиле. Батарея ПВО "будет использована для укрепления возможностей противоракетной обороны Израиля после целенаправленных атак Ирана на эту страну в апреле и октябре этого года".

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Об этом рассказала представитель Пентагона Сабрина Сингх. В то же время она ответила на вопрос, почему такую батарею не разворачивают рядом с Украиной.

По словам Сингх, первая группа военного персонала и часть батареи THAAD уже "прибыли в Израиль вчера", а другие военные "должны прибыть в ближайшие дни – с целью сделать THAAD полностью боеспособным в ближайшем будущем".

"Это решение было принято в рамках более широких корректировок, сделанных армией США в последние месяцы для поддержки обороны Израиля и защиты американцев от нападений Ирана и вооруженных формирований, связанных с Ираном", – заявила Сингх.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас Израилю понадобился THAAD, Сингх отметила, что атака Ирана на Израиль в начале этого месяца "была почти вдвое больше, чем атака 13 апреля", и что она включала преимущественно беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Америка помогает сбивать только ракеты, и только с моря, а THAAD намерена защищать Израиль от БПЛА и ракет с земли.

На второй вопрос, почему THAAD не разворачивается на территории союзников по НАТО в Европе, с возможностью оградить западную часть Украины от воздушных атак России, Сингх отметила, что ситуация в Украине отличается от ситуации в Израиле.

"Это разные войны, разные регионы и разные обязательства Америки перед Израилем и Украиной", - сказала чиновница Пентагона.

На этот раз Сингх уже не ссылалась на разные ландшафтные отличия Украины и Израиля. Однако представитель Пентагона напомнила, что президент США Джо Байден взял на себя обязательство поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

"США продолжает поддерживать обе страны в обеспечении различных потребностей, которые необходимы для них",– добавила Сингх.

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль в Белом доме заявили, что помогали Армии обороны Израиля и с моря сбивать ракеты, которые запустил Иран.

Украина уже неоднократно просила страны НАТО сбивать хотя бы приближающиеся к их границам российские беспилотники. Однако в НАТО на такие просьбы отвечают одинаково: это вроде бы сделает их участниками конфликта.

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