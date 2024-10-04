'Различные поля боя': в США объяснили, почему союзники сбивают ракеты над Израилем, но не над Украиной

Украина защищается от российских воздушных атак своими силами, и делает это достаточно успешно. Кроме того, ландшафт нашей страны не позволяет США помогать украинским защитникам отражать ракетные удары захватчиков.

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По крайней мере, так считает заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Именно так она ответила на вопрос, почему США не помогают Украине отражать ракетные атаки так, как они помогают Израилю.

"Мы говорим о двух очень разных ландшафтах и полях боя. В самом начале, когда Россия совершила вторжение в Украину, президент Байден поручил министерству обороны США обеспечить Украину всем необходимым на поле боя. Украинцы очень успешно используют предоставленную противовоздушную оборону и другие средства для возвращения своей территории", – ответила Сабрина Сингх на вопрос журналистов.

К сожалению, американка не уточнила, в чем конкретно отличаются ландшафты и поля боя, и чего именно нет у Израиля для успешного отражения атак самостоятельно. Но Сингх подчеркнула: американский президент ранее обязался, что США не организуют военное присутствие в Украине.

По ее утверждению, даже сбивание российских ракет или дронов с польской или румынской территории является "привлечением США к войне другим способом".

"Сейчас мы считаем, что Украина смогла успешно защититься от российских ударов по их городам, их населению и их инфраструктуре. И мы будем в дальнейшем обеспечивать поддержку, необходимую для этого", – сказала Сингх.

Также пресс-секретарь Пентагона добавила, что 3 октября министр обороны США Ллойд Остин провел еще один телефонный разговор с главой МО Украины Рустемом Умеровым, "чтобы лучше понять, какие еще средства могут понадобиться Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль в Белом доме заявили, что помогали Армии обороны Израиля и с моря сбивать ракеты, которые запустил Иран.

Украина уже неоднократно просила страны НАТО сбивать хотя бы приближающиеся к их границам российские беспилотники. Однако в НАТО на такие просьбы отвечают одинаково: это вроде бы сделает их участниками конфликта.

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