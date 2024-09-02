"Системы связи в офисе сломаны": хакеры атаковали Немецкое агентство безопасности полетов

Хакеры атаковали Немецкое агентство безопасности полетов, офис которого расположен в Лангене (земля Гессен), вблизи аэропорта Франкфурта-на-Майне. Инцидент не повредил воздушному сообщению, оно продолжалось в обычном режиме.

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Как передает Spiegel, атаку могла совершить группировка Fancy Bear (APT28), которую связывают с РФ. "Западные правительства рассматривают эту группировку как длинную руку российских спецслужб", – указали журналисты.

Fancy Bear уже несколько лет совершает киберпреступления в отношении коммерческих компаний, в том числе оборонных, энергетических и логистических.

В ФРГ хакеры Fancy Bear стали известны широкой публике в 2015 году после хакерской атаки на Бундестаг.

Представители Немецкого агентства безопасности полетов 1 сентября подтвердили инцидент. Он произошел на прошлой неделе.

"Наши [системы] связи в офисе были сломаны... Мы принимаем меры по защите", – заявили в агентстве и добавили, что пытаются свести последствия кибератаки к минимуму.

Получили ли киберпреступники доступ к данным, не уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в корпорации Meta заявили о попытках взлома учетных записей в WhatsApp представителей окружения действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Взлом удалось предотвратить, уверяют представители компании.

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