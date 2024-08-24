Иранские хакеры пытались взломать WhatsApp окружения Трампа и Байдена: всплыли подробности

В корпорации Meta заявили о попытках взлома учетных записей в WhatsApp представителей окружения действующего президента США Джо Байдена и экс-президента этой страны Дональда Трампа. Взлом удалось предотвратить, уверяют представители компании.

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В Meta считают, что за инцидентом стоят иранские хакеры, недавно атаковавшие избирательную кампанию Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Об обнаружении "возможных попыток взлома учетных средств в WhatsApp американских чиновников из администраций президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа" корпорация Meta заявила в пятницу, 23 августа.

"Материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp описала попытку взлома, как "небольшую серию вероятных действий в соцсети WhatsApp, связанных с социальной инженерией" с участием аккаунтов, выдающих себя за техническую поддержку AOL, Google, Yahoo и Microsoft. После сообщений пользователей о подозрительной активности их аккаунты заблокировали. По данным Meta, никаких доказательств того, что аккаунты были скомпрометированы – нет", – пишет Reuters.

Специалисты компании считают, что за этими попытками стоит группа хакеров из Ирана APT42, ранее атаковавших избирательную кампанию Трампа. Эту группу американская разведка связывает с разведывательным подразделением иранской армии. Она, в частности, специализируется на установке программного обеспечения для слежения на мобильные телефоны.

В корпорации Meta не стали конкретизировать, кто попал под атаку, ограничившись заявлением, что хакеры "похоже, сосредоточились на политических и дипломатических чиновниках, бизнесменах и других публичных лицах, в том числе связанных с администрациями президента Байдена и бывшего президента Трампа".

Напомним, в конце июля текущего года украинские хакеры атаковали российскую группу компаний "Ростсельмаш". В результате было выведено из строя более 110 серверов и около 2500 компьютеров компании, данные на них были уничтожены.

Также уже в августе украинские хакеры атаковали разработчика ядерного оружия в России. Работу предприятия удалось парализовать благодаря выведению из строя более 1173 коммутаторов и 10 серверов интернет-провайдера "Вега" и уничтожению всей информации на них. Благодаря этому удалось заблокировать предоставление интернета и связи ряду стратегических предприятий в Челябинской области с неутешительной перспективой восстановления.