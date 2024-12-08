Сирийские повстанцы просят помочь утилизировать химическое оружие, накопленное Асадом – CNN

Повстанцы на юге Сирии просят помочь им безопасно утилизировать запасы химического оружия, созданные режимом Башара Асада. Для этого они обратились к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление сирийских повстанцев, сделанное в субботу, 7 декабря. Повстанцы подчеркнули, что сирийцы сильно пострадали из-за применения диктаторским режимом химического оружия.

"Сирийский народ испытал огромные страдания и ранения из-за преступного применения режимом Башара Асада запрещенного на международном уровне оружия против невинных мирных жителей, что является вопиющим нарушением всех международных конвенций и гуманитарных ценностей", – сказано в заявлении.

Повстанцы призвали международное сообщество поддержать полный вывод всего оружия массового уничтожения из Сирии. Они заявили, что хотят сотрудничать с ОЗХО и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для "расследования программ и запасов оружия массового уничтожения, которыми владеет преступный режим Башара Асада".

В CNN отметили, что на момент, когда было сделано это заявление, не было ясно, взяли ли сирийские повстанцы под контроль эти запасы химического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 декабря сирийские повстанцы объявили, что они пытаются оцепить столицу страны Дамаск и уже начали "финальную фазу" операции. По данным СМИ, локальные бои уже идут в окрестностях сирийской столицы.

В прессе также писали о том, что диктатор Башар Асад вместе с семьей сбежал из Сирии. По одной из версий, он мог спрятаться в Абу-Даби. Кроме того, Асад не обратился к нации вечером в субботу, хотя это было официально анонсировано.

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