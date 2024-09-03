Сигнал для Запада и россиян: эксперт объяснил, что стоит за визитом Путина в Монголию

Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Монголию должен показать россиянам, что "все спокойно, все под контролем". Кроме того, так главарь страны-агрессора хочет укрепить внешнеполитическое влияние, очертить пути поставок энергоресурсов в Китай.

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Соответствующие мнение в комментарии OBOZ.UA высказал доктор исторических наук Алексей Кошель. Путину, по его словам, важно демонстрировать свою внешнеполитическую активность на фоне того, что он остается невъездным в ЕС, страны Северной Америки и, возможно, даже в Латинскую Америку. Ведь т.н. президент России находится под арестом Международного уголовного суда.

Политический эксперт отметил активную работу, которую провела украинская дипломатия перед поездкой главы Кремля. Эту риторику поддержал Европейский Союз.

Таким образом, фоном всей поездки Путина в Монголию оказались дискуссии, можно или нельзя его арестовать.

"Это, конечно, достаточно серьезно портит визит. Но каких целей пытается сегодня добиться Путин? Первое, на фоне достаточно серьезной неудачи на Курщине, Путину необходимо демонстрировать гражданам о том, что "все спокойно, все под контролем". Кстати, эти словосочетания "все спокойно, все под контролем" достаточно четко характеризуют то информационное поле, которое сегодня строит российская пропаганда. Проблемы нет, мы ее не замечаем", – объяснил Кошель.

Недавние социологические опросы (в том числе New Image Group) показывают: доля тех, кто считает потери на войне достаточно высокими для России, доля сомневающихся в эффективности т.н. "СВО", доля тех, кто хочет перемирия, достаточно резко возросли после событий в Курской области.

"Социологи фиксируют на уровне 10% – это достаточно серьезно для российских властей. Поэтому этот визит – очередной шаг для демонстрации того, что в России "все спокойно, власть все контролирует", – сказал доктор исторических наук.

"Второе. Несмотря ни на что, нам нельзя недооценивать Путина, он делает ряд внешнеполитических шагов в расчете на влияния на десятки лет вперед. Поэтому его внешнеполитические шаги очень часто очень важно сравнивать с экономическими маркерами", – добавил он.

Для диктатора поездка в Монголию имела "жизненно важный интерес". "Это строительство путей поставок энергоресурсов в Китай. И здесь, очевидно, он рассчитывает получить четкий конкретный результат. Опять же, это результат, который не даст мгновенного (даже в ближайшие годы) эффекта, и это важно для нас. Потому что сейчас Путин, кроме строительства таких стратегических проектов, рассчитанных на десятки лет вперед, смотрит на тактику банального выживания. Потому что в российской экономике не все так хорошо.

Я слышал разные оценки экспертов-экономистов и профессиональных аналитических центров, занимающихся этим вопросом. Они говорят по-разному: что запас прочности в России примерно от одного до пяти лет. Пять лет, я думаю это очень оптимистичная оценка, но, несмотря на все, их также интересует сейчас и вопрос выживания", – считает Кошель.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 августа МИД Украины опубликовало призыв к Монголии выполнить обязательства по Римскому статуту МУС и арестовать Владимира Путина, когда тот прибудет в страну с визитом.

– Власти Монголии проигнорировали свои обязательства перед Международным уголовным судом и объяснили это "связанными руками". Мол, энергетическая зависимость ставит страну, зажатую между РФ и КНР, в трудное положение.

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