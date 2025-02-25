'Сигнал для Путина': Франция может перебросить истребители с ядерным оружием в Германию, если США выведут войска из Европы – The Telegraph

В случае принятия решения Соединенными Штатами о выводе своих войск из Европы Франция может применить свое ядерное сдерживание для защиты континента. В частности, французские истребители с ядерным оружием на борту могут быть переброшены в Германию.

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Развертывание истребителей с ядерным вооружением станет сигналом для российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает The Telegraph.

Французский чиновник рассказал, что размещение нескольких ядерных истребителей в Германии не должно вызвать затруднений и станет мощным сигналом для РФ. Более того, в Париже считают, что размещение ядерного оружия в Германии окажет давление на премьер-министра Великобританиии Кира Стармера и заставит его сделать то же самое.

К тому же Фридрих Мерц, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии после победы на выборах, призвал Британию и Францию ​​расширить свою ядерную защиту, поскольку он стремится к "независимости" Европы от США.

"Разместить несколько французских ядерных истребителей в Германии не составит труда и послужит сильным сигналом", – заявил французский источник.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и Китаем по сокращению военных бюджетов и контролю над ядерными вооружениями. Однако такие переговоры американский лидер намерен провести только после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер немецкой консервативной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц настаивает на переговорах с Францией и Великобританией по ядерной защите Европы. Причина – сомнения в поддержке США в НАТО.

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