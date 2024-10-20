Си Цзиньпин призвал Ким Чен Ына вместе 'продвигать дело социалистического строительства' в мире

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о готовности продвигать "дело социалистического стоительства" совместно с Северной Кореей. Он добавил, что и китайские, и северокорейские власти "непрерывно повышают благосостояние народов двух стран".

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Также Си Цзиньпин вознамерился вместе с диктатором КНДР Ким Чен Ыном "защищать мир и безопасность в регионе и на планете". Об этом идет речь в ответной телеграмме генсека Компартии Китая северокорейскому диктатору, ее текст публикуют государственные СМИ КНДР.

Си Цзиньпин ответил Ким Чен Ыну на телеграмму с поздравлениями по случаю 75-летия основания КНР. В ней он отметил роль компартии Китая в сотворении "двух чудес": стремительного развития экономики и "долговременной социальной стабильности". Глава КНР также заявил, что процветание Китая теперь стало необратимым.

"Китайский народ, теснее сплотившись вокруг ЦК партии, будет неустанно стараться всестороннее свершить дело строительства державы и процветания нации путем модернизации китайского образца", – отмечено в тексте.

Среди тех, с кем, по мнению Си Цзиньпина, Китаю по пути в "строительстве социализма" он назвал КНДР во главе с Ким Чен Ыном.

"Готов вместе с Вами вести продолжительное и стабильное развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между КНР и КНДР, вносить еще большой вклад в непрерывное повышение благосостояния народов двух стран и защиту мира и безопасности, развития и процветания в регионе и на планете", – отмечено в телеграмме.

Напомним, ранее в этом месяце Си Цзиньпин пообещал углублять стратегическое взаимодействие с КНДР, заявив, что Китай к этому готов.

В то же время, председатель ЦК компартии КНР заявил, что Китай хочет быть "другом и партнером" США и что это "принесет пользу миру" и обеим странам.

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