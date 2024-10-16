'Это принесет пользу миру': Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет быть 'другом и партнером' США

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет быть другом и партнером из США. Сотрудничество вместо соперничества принесет пользу всему миру, считает он.

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Си Цзиньпин также добавил, что процветание США поможет успеху Китая – и наоборот. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственные СМИ Китая.

Согласно сообщению, Си Цзиньпин 16 октября назвал успешное партнерство между Китаем и США не помехой, а возможностью содействовать развитию друг друга.

"Китай желает быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру", – заявил китайский лидер.

Он назвал китайско-американские отношения "одними из важнейших двусторонних отношений в мире", они, считает Си, "имеют влияние на будущее и судьбу человечества".

Reuters напоминает, что в отношениях между США и Китаем существует ряд противоречий, начиная от интересов национальной безопасности обоих государств и торговли – и заканчивая действиями КНР в Южнокитайском море и проведением усиленных военных учений вблизи Тайваня.

Однако, по словам лидера КНР, ослабление напряжения в отношениях выгодно обеим странам.

"Китай всегда выстраивал китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, и всегда верил, что успех Китая и Соединенных Штатов – это возможности друг для друга", – сказал Си.

Напомним, ранее Си Цзиньпин пообещал углублять стратегическое взаимодействие с КНДР. Это обещание он озвучил в поздравительной телеграмме Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Также сообщалось, что в ISW объяснили, что стоит за визитом министра обороны России в Китай. Глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов встретился со своим китайским коллегой 14 октября.

В публичных заявлениях оба подчеркнули российско-китайское оборонное сотрудничество на фоне двусторонних военно-морских учений в Тихом океане. В частности, 14 октября в России показали кадры совместных противолодочных учений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и РФ в северо-западной части Тихого океана. Там заявили, что отряд военных кораблей (российских и НОАК) проводит совместное патрулирование Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ISW предположили, что российские военные могут научить китайцев вынесенным из войны против Украины. А именно, поделиться опытом отражения ударов украинских морских дронов по военно-морской и портовой инфраструктуре РФ на оккупированных ею территориях.