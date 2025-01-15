Си Цзиньпин обсудил с президентом Евросовета мирное урегулирование войны в Украине

Во вторник, 14 января, глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Во время него китайский лидер очертил позицию КНР касательно приверженности мирному урегулированию войны РФ против Украины путем переговоров.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая. Там отметили, что во время разговора обе стороны обменялись мнениями о ситуации в Украине.

"Си Цзиньпин подробно объяснил принципиальную позицию Китая, которая заключается в приверженности мирному урегулированию и содействию переговорам", – говорится в сообщении.

Глава КНР подчеркнул, что Китай и Европа не имеют фундаментальных конфликтов интересов или геополитических противоречий, и они являются партнерами, стремящимися к взаимным достижениям.

Си Цзиньпин также заверил Кошту, что Китай считает Европу важным полюсом в многополярном мире и поддерживает европейскую интеграцию и стратегическую автономию ЕС.

"Чем серьезнее и сложнее международная ситуация, тем больше Китай и Европа должны придерживаться первоначального намерения установить дипломатические отношения, укреплять стратегическую коммуникацию, повышать стратегическое взаимное доверие и придерживаться позиции партнерства", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года лидер Китая Си Цзиньпин встретился с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и сделал несколько заявлений по поводу китайско-российских отношений и ситуации в мире. В частности, он назвал отношения РФ и КНР "образцовыми", но отметил, что их страны должны "способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении".

Также Си Цзиньпин повторил позицию Пекина относительно войны в Украине, заявив, что Китай "неоднократно отмечал" необходимость придерживаться трех принципов. Это "нерасширение полей сражений, недопустимость эскалации боевых действий, неуместность разжигания огня".

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