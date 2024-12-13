Си Цзиньпин назвал китайско-российские отношения 'примерными' и сделал заявление о 'кризисе' в Украине

Президент Китая Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и сделал несколько заявлений по поводу китайско-российских отношений и ситуации в мире. В частности, он назвал отношения РФ и КНР "примерными", но заметил, что их страны должны "способствовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении".

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Медведев находится в Китае уже третьи сутки, однако только сейчас с ним встретился лидер КНР, пишет South China Morning Post. Российское чиновник привез Си письмо от диктатора Владимира Путиным, содержание которого не раскрывается.

Приветствуя "примерные отношения" стран, Си сказал, что Китай "готов усилить стратегическую синергию" с Россией. Также китайский лидер повторил позицию Пекина относительно войны в Украине, заявив, что Китай "неоднократно отмечал" необходимость придерживаться трех принципов. Это "нерасширение полей сражений, недопустимость эскалации боевых действий, неуместность разжигания огня".

"Китай будет продолжать отстаивать свою позицию и будет работать с международным сообществом, чтобы создать благоприятные условия для политического разрешения кризиса", – цитирует издание слова Си, адресованные Медведеву.

Отдельно лидер правящей партии коммунистов Китая заявил, что правящие партии обеих стран будут и дальше укреплять свое сотрудничество. Напомним, что бывший президент РФ Медведев также возглавляет правящую партию страны-агрессора.

"Мы должны достичь консенсуса среди дружественных политических партий со всего мира, особенно находящихся на Глобальном Юге, и подтолкнуть мир в правильном направлении", – сказал Си.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае продолжают настаивать на необходимости переговоров для разрешения "украинского кризиса". Там считают, что международное сообщество должно способствовать созданию условий для возобновления прямых переговоров между Киевом и Москвой.

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