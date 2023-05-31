Швеция может вступить в НАТО в ближайшие недели: Блинкен объяснил роль США в этом процессе

Соединенные Штаты выразили ожидание, что вступление Швеции в НАТО будет завершено. Это должно произойти в ближайшие недели.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкена, пишет издание CNN. Швеция уже больше года пытается стать членом НАТО.

"Мы не сомневаемся, что это может быть, и это должно быть, и мы ожидаем, что это будет", – заявил он.

Президент США Джо Байден заявил, что в понедельник он разговаривал с недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и попросил Турцию отказаться от своих возражений против вступления Швеции в НАТО.

"С нашей точки зрения, мы считаем, что оба должны продвигаться вперед и должны продвигаться вперед как можно быстрее — то есть присоединение Швеции — и мы будем продвигаться вперед по пакету F-16", — сказал Блинкен.

Госсекретарь также сказал, что было бы "уместно", чтобы каждый член высказал свое мнение о присоединении новых членов к альянсу.

"Каждый член берет на себя торжественное обязательство перед каждым другим членом, что он присоединится к их защите, если они станут жертвами агрессии, и поэтому важно, чтобы каждый член сказал свое слово в этом процессе", — сказал он.

По его заявлению, причиной решения Финляндии и Швеции отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО стало полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину.

Кроме того, глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем также заявил, что его страна все еще надеется присоединиться к Альянсу до июльского саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава Белого дома Джо Байден провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики говорили о возможной покупке Анкары у Вашингтона современных истребителей F-16, а также о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, против чего выступает Эрдоган.

– президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время не готов поддержать вступление Швеции в НАТО. Причина, по его словам, в том, что страна не до конца прекратила поддерживать движения, которые Анкара считает террористическими.

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