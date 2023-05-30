Вступление Швеции в НАТО в обмен на F-16: Байден обсудил с Эрдоганом ближайшее будущее

Глава Белого дома Джо Байден провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики говорили о возможной покупке Анкары у Вашингтона современных истребителей F-16, а также о вступлении Швеции в Североатлантический альянс, против чего выступает Эрдоган.

Видео дня

О деталях переговоров Байден рассказал журналистам в понедельник, 29 мая, передает издание Reuters. Американский лидер отметил, что поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, который состоялся накануне.

"Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет проработать некоторые вопросы относительно F-16. Я сказал ему, что мы хотим иметь дело со Швецией (вступление Швеции в НАТО. – Ред.), так что давайте это сделаем", – заявил Байден.

Президент США добавил, что договорился с Эрдоганом обсудить эти вопросы на следующей неделе.

Как напомнило издание, Турция пыталась купить у США истребители F-16 на сумму 20 миллиардов долларов, но сделка была приостановлена ​​​​из-за возражений Конгресса США относительно "проблематичной репутации Анкары в области прав человека и политики в отношении Сирии". В то же время администрация Байдена неоднократно заявлял, что поддерживает продажу.

Гораздо меньший пакет на сумму 259 миллионов долларов, включающий обновление программного обеспечения авионики для нынешнего парка турецких истребителей F-16, был одобрен Конгрессом США в начале 2023 года, через несколько дней после того, как Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО.

"Администрация Байдена неоднократно отвергала любые утверждения о какой-либо "услуге за услугу" между продажей F-16 и расширением НАТО. В то же время министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в январе заявил, что американская сторона ясно дала понять, что одобрение заявок НАТО будет положительно воспринято Конгрессом", – говорится в материале.

Двухпартийная группа сенаторов в февральском письме Байдену заявила, что несогласие Турции ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, которые в то время все еще ждали одобрения заявок, "поставит под сомнение предстоящую продажу", имея в виду F-16.

По словам источника издания, Соединенные Штаты ранее говорили Турции, что будет трудно добиться одобрения Конгрессом сделки по F-16, если Анкара не даст зеленый свет на вступление Швеции в НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в настоящее время не готов поддержать вступление Швеции в НАТО. Причина, по его словам, в том, что страна не до конца прекратила поддерживать движения, которые Анкара считает террористическими.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!