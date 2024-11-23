Швейцария отказалась продавать боеприпасы компании из Польши, отправлявшей их Украине

Правительство Швейцарии запретило экспорт боеприпасов компании в Польше после того, как около 645 тысяч малокалиберных снарядов швейцарского производства попали в Украину. Политика нейтралитета, которой придерживается официальный Берн, не разрешает подобных поставок.

Видео дня

Об этом пишет агентство Associated Press в материале, опубликованном 22 ноября. Как отмечается, экспорт в Польшу окажется под запретом, поскольку риск перенаправления боеприпасов в Украину оценивают как слишком высокий.

Из-за политики нейтралитета законодательство Швейцарии запрещает экспорт военной техники, принадлежащей или произведенной в Швейцарии, в страны, где продолжается военный конфликт.

Государственный секретариат по экономическим вопросам страны начал расследование после отчета американского издания Defence One в ноябре 2023 года о том, что компания из Украины получила 645 тысяч патронов швейцарской компании SwissP Defense.

Их доставил импортер UMO.

По данным расследования, производитель и импортер подписали дилерское соглашение.

В нем указано, что UMO может перепродавать боеприпасы только в Польше.

Однако расследование показало, что польский импортер "не выполнил договорные обязательства, взятые перед швейцарским производителем", и боеприпасы попали в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько стран ЕС, в том числе Германия, отказались покупать оружие и боеприпасы у Швейцарии. Уже в 2023 году продажи вооружений в стране упали, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию Берна.

После падения продаж в Швейцарии заговорили о снятии эмбарго на реэкспорт, который наносит ущерб промышленности и безопасности страны. Президент Виола Амгерд выступила за пересмотр такого запрета.