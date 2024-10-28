'Нам нужно сделать шаг вперед': президент Швейцарии предложила снять запрет на реэкспорт оружия в Украину

После того, как страны ЕС начали отказываться покупать оружие у Швейцарии из-за его нейтралитета в отношении Украины, в Берне заговорили о снятии эмбарго на реэкспорт. Ведь это, прежде всего, наносит ущерб промышленности и безопасности самой страны-производителя.

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Такое заявление сделала президент Швейцарии Виола Амгерд на пресс-конференции в Государственном дворце в Улан-Баторе, столице Монголия. Ее цитирует Reuters.

Амгерд, также министр обороны, заявила, что выступает за пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия.

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли", – заявила она.

По словам лидера Швейцарии, уже возникли проблемы, потому что такие страны, как Нидерланды, решили не закупать вооружение у Швейцарии, а реэкспорт не бесплатный.

"Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это значит, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", – сказала Амгерд.

Однако она добавила, что Швейцария, выступающая посредником в мировых конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

Издание отмечает, что, несмотря на свой давний нейтралитет, Швейцария является одним из крупнейших поставщиков оружия в мире. По данным Стокгольмского международного института исследований, по состоянию на 2022 год страна занимала 14 место среди других продавцов вооружения.

Однако уже в 2023 году продажи оружия в Швейцарии упали, и критики обвиняют в этом нейтральную позицию страны.

Амгерд также заявила, что Швейцарии необходимо больше инвестировать в безопасность по всей Европе, и заверила, что планирует укреплять связи с партнерами, включая НАТО.

"За последние 30 лет Швейцария не инвестировала достаточно средств в оборону, и нам нужно наверстать утраченное", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько стран Европейского Союза, среди которых и Германия, отказались от покупки оружия и снарядов, производимых Швейцарией. Причиной этого стала позиция нейтралитета по поводу войны в Украине.

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