Швейцария назвала количество миротворцев, которое могла бы отправить в Украину

Швейцария может внести свой вклад в миротворческую деятельность в Украине. По словам командующего вооруженными силами страны Томаса Зюссли, его страна может направить в Украину миротворцев при нескольких условиях.

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По его словам, речь может идти приблизительно о 200 военнослужащих. Об этом он заявил в интервью SonntagsBlick.

Зюссли объяснил, что Швейцария может направить войска в Украине, если поступит соответствующая просьба и правительство согласится на такой шаг.

"Мы, вероятно, сможем выставить около 200 солдат за девять-двенадцать месяцев", – заявил Зюссли, подчеркнув, что правительство и парламент должны будут решить, следует ли направлять апелляцию Швейцарии.

В то же время командующий вооруженными силами Швейцарии подчеркнул, что разговоры об отправке миротворцев пока носят чисто гипотетический характер, поскольку пока неясно, как будет развиваться ситуация между Россией и Украиной.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Швейцария участвует в нескольких миротворческих миссиях по всему миру, самая крупная из которых находится в Косово, где ее солдаты оказывают поддержку силам НАТО.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен отправлять военных в Украину немедленно. По его словам, это возможно только после установления мира, который нужно гарантировать Киеву.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Дании, а именно 53%, поддерживают отправку миротворцев в Украину после окончания войны. Около 15% против, еще 32% не определились со своим решением.

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