Швейцария готова отменить закон, мешавший дать оружие Украине – Euronews

В Швейцарии готовы упразднить запрет реэкспорта швейцарского вооружения и техники в третьи страны. За внесение изменений в закон о средствах военного назначения, которые сделают передачу оружия странам, вовлеченным в военные конфликты, проголосовали обе палаты швейцарского парламента.

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В будущем эти законодательные изменения позволят приступить к поставкам швейцарского вооружения в Украину. Подробности сообщает Euronews.

Издание пишет, что Швейцария одобрила поставки своего вооружения в Украину. Обе палаты парламента Швейцарии, Национальный совет и Совет кантонов, поддержали внесение изменений в закон о средствах военного назначения, который исключал возможность передачи швейцарского вооружения и боеприпасов в третьи страны, находящиеся в состоянии вооруженных конфликтов.

В результате принятых изменений этот запрет был устранен. Следовательно, в будущем военная техника, боеприпасы и другое вооружение, изготовленные в Швейцарии, могут быть переданы Украине.

Издание напоминает, что решение было принято в условиях нехватки боеприпасов у украинского войска. Запасы стран ЕС также истощаются, а закупленное несколько лет назад в Швейцарии вооружение они не могли передавать из-за швейцарского законодательства.

Именно из-за законодательного запрета Швейцария ранее отказала Германии в разрешении на поставки боеприпасов для немецких зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

Ранее сообщалось, что еще в конце апреля в Швейцарии попытались оправдаться из-за отказа от передачи Украине вооружения. Речь шла о разрешении Германии на передачу снарядов швейцарского производства в ЗСАУ Gepard. Отказ в Берне объяснили нейтралитетом, который назвали "частью ДНК" швейцарцев. Это государство является нейтральным с 1815 года.

Тогда власти Швейцарии были удивлены масштабами критики, звучавшей в их адрес после отказа.