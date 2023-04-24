"Нейтралитет – это часть нашей ДНК": в Швейцарии оправдались за отказ от передачи Украине вооружения

Швейцария отказалась от передачи Украине боеприпасов отечественного производства к зенитным самоходным установкам Gepard, ссылаясь на нейтралитет своей страны. Этот принцип – "часть ДНК" швейцарцев.

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Об этом заявил посол Швейцарии в Берлине Поль Рене Сегер в комментарии Augsburger Allgemeine. Напомним, что власти Швейцарии не предоставили Германии разрешение на реэкспорт снарядов к Gepard для Сил обороны Украины.

Сегер выступил в защиту такого решения. По его словам, Берн удивлен "масштабами критики".

Швейцария не желает применять "военную силу", сказал дипломат. "Это также означает, что мы не поддерживаем войны", – заявил он.

Посол указал на принцип нейтралитета, который имеет первостепенное значение для государства. "Это часть нашей ДНК", – подчеркнул Сегер.

"Создается впечатление, что Швейцария будет соучастником, если Путин выиграет войну. Но 12 тысяч патронов не повлияют на войну и даже не решат ее исход", – считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее президент Швейцарии Ален Берсе поддержал запрет на передачу Украине, которая более года борется с полномасштабным вторжением России, вооружения. Он сказал, что оружие швейцарского производства "не должно использоваться в войнах".

– В то же время банки Швейцарии под давлением США и стран "Большой семерки" ужесточают контроль за счетами россиян. В частности, UBS и Сredit Suisse уже предупредили, что могут закрыть счета клиентов, которые платят налоги в РФ.

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