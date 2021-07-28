Литва уже не раз показывала образцовое поведение по самым разнообразным вопросам и прямо сейчас она активно работает над тем, чтобы найти антидот против кремлевской схемы "беженцев". Европа не смогла найти нужное лекарство, но что-то подсказывает, что у литовцев это получится лучше. Но вчера был показан образец поведения несколько в ином аспекте.

Так, вчера состоялось заключительное заседание Шяуляйского районного суда по делу о шпионаже в пользу РФ бывшего депутата Сейма (парламента Литвы) Альгирдаса Палецкиса. Его подельник, бизнесмен Даймонд Бертаускас, был освобожден от уголовной ответственности, поскольку отказался от преступного замысла и дал чистосердечные показания следствию, которое вел Департамент государственной безопасности (DHS). Именно его показания стали отправной точкой для изобличения шпионской деятельности Палецкиса.

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Прокурор просил для подсудимого 9 лет лишения свободы и из этого следует, что литовское законодательство, в этом плане, намного мягче нашего, но как видим, там оно работает, как работают и спецслужбы, а у нас – нет. Суд же счел доводы обвинения вескими, а преступные действия Палецкиса доказанными. Тем не менее, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.

В своем последнем слове подсудимый сказал то, что мы наверняка еще многократно услышим, когда у нас начнется серьезная борьба с кротами. Он сказал о том, что преступления не совершал, а приговор – акт расправы за его политические взгляды. Но насколько можно судить по описанию приговора, задокументировать его действия так, чтобы этого было достаточно для квалификации действий по статье "Шпионаж", все же удалось, хотя его политические взгляды тоже весьма красноречивы.

Палецкис известен тем, что неоднократно делал заявления о том, совок не оккупировал Литву летом 1940 года, а пришел с целью братской помощи. Правда, Литва не просила этой помощи, да незачем это было делать. Ну а дальнейшие репрессии, в частности – накануне Второй Мировой войны и даже в момент разрушения совка, он назвал вынужденными мерами, которые были предприняты в ответ на противоправные действия граждан Литвы.

Проще говоря, масса истребленных и вывезенных в Сибирь литовцев были преступниками и с ними по иному просто нельзя было поступать. Ну а расстрел демонстрантов у Вильнюсского телецентра безусловно был оправданным, поскольку те пытались проникнуть на особо важный, охраняемый объект.

Ну а сутью обвинения стало то, что с февраля 2017 года по октябрь 2018 года Палецкис и Деймантас в составе организованной группы сотрудничали с представителем российских спецслужб и другими гражданами России. За денежное вознаграждение они собирали информацию о судьях и прокурорах Литвы и принимали участия в других мероприятиях.

Похоже на то, что в данном случае дело было выделено в отдельное производство, поскольку ряд эпизодов деятельности преступной группы не оглашаются, как не были названы и другие лица, входящие в эту преступную группировку. Оно и понятно, ведь подобные дела – очень специфические и удивительно, что заседание прошло не в закрытом режиме и публике стали известны хоть какие-то подробности этого процесса.

Ну а нам здесь важно то, что сейчас в Украине, а особенно в ее властных коридорах, таких кандидатов на получение сроков за шпионаж – хоть отбавляй, но время еще не пришло. Тем не менее, Палецкис тоже открыто топил за Кремль и оставался безнаказанным, но в какой-то момент этот клубок размотали. Размотают и у нас, пусть и чуть позже.

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