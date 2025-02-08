Шольц заявил, что нужно увеличить присутствие НАТО в Гренландии

Североатлантическому альянсу стоит увеличить военное присутствие в Гренландии. Это связано с изменениями климата – глобальное потепление открывает новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес.

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Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью RND. У него спросили об амбициях президента США Дональда Трампа купить или другим путем получить остров, принадлежащий Дании.

Журналист указал, что Соединенные Штаты – часть Североатлантического альянса. "Будет ли это означать конец НАТО?" – спросил он.

Шольц ответил, что Запад поддерживает Украину, потому что кремлевский диктатор Владимир Путин своей агрессивной войной нарушил важный принцип европейского мирного порядка: границы не могут быть перемещены силой.

"Этот принцип должен применяться ко всем. Кстати: изменение климата меняет Арктический регион, открывая новые судоходные пути, к которым Китай и Россия проявляют большой интерес. Поэтому существуют законные вопросы безопасности, которые нам необходимо обсуждать друг с другом в рамках НАТО. На мой взгляд, нам следует увеличить присутствие НАТО в Гренландии", – высказал свое мнение канцлер ФРГ.

Как писал OBOZ.UA, недавно генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что интерес Дональда Трампа к Гренландии "совершенно понятен". Ведь речь идет о высокой актуальности обороны на крайнем севере.

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