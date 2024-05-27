Шольц вспомнил, как Путин убеждал его, что Украина 'является частью РФ'

Канцлер Германии Олаф Шольц вспомнил о своей встрече с российским диктатором Путиным, которая состоялась в феврале 2022 года – накануне российского полномасштабного вторжения в Украину. Президент государства-террориста выдавал бред о том, что Украина "принадлежит России".

Также Путин показал свои имперские представления, что границы "можно менять с помощью силы". Об этом немецкий канцлер рассказал во время общения с гражданами в рамках Фестиваля демократии, передает Укринформ.

В течение четырех часов Путин пытался убедить Шольца в том, что Украина и Беларусь "являются частями России". Среди других причин для войны диктатор назвал то, что "Украина следует в НАТО".

Шольц подчеркнул, что тогда говорил Путину, что по состоянию на данный момент (февраль 2022 года) и в течение еще многих лет о вступлении Украины в блок речь не идет.

Также диктатор озвучивал выдумки о "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президент является еврей... Сложно представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", — отметил политик.

Канцлер сказал, что Берлин предоставляет Киеву максимальную поддержку, чтобы это "империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом". Но, как он подчеркнул, Германия заботится о том, чтобы не дошло "до большой войны между Россией и НАТО".

Как сообщал OBOZ.UA, Шольц выступил против того, чтобы Киев использовал западное оружие для ударов по территории России. Берлин предоставлял ее при условии, что она не будет использоваться для атак за пределами Украины.

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