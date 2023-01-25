Шольц рассказал о разговоре с Зеленским после решения о Leopard 2 и объяснил, почему Берлин долго решался на передачу танков

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что перед оглашением решения о поставках немецких танков Leopard 2 он разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Шольц объяснил, почему долго тянул с принятием решения.

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Причиной стала послевоенная политика Германии, ощущающей вину за развязывание Второй мировой войны Адольфом Гитлером, а также страх перед эскалацией войны. Об этом пишет Sky News.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявил журналистам, что перед оглашением решения по поводу танков Leopard 2 для Украины он разговаривал украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, которая поставила под сомнение принципы, о которых договорились в Европе [после Второй мировой войны]", - заявил федеральный канцлер Германии.

Он убежден, что решение о поставках в тесном сотрудничестве с партнерами вооружений, включая современные танки, является "правильным".

Однако, подчеркнул Шольц, из-за российского вторжения ему "пришлось порвать с тем, что мы делали в Германии на протяжении десятилетий". Так глава немецкого правительства, по видимому, намекнул на тот факт, что после завершения Второй мировой войны немецкие танки впервые будут сражаться на поле боя в Европе. Хотя после завершения войны Германия соблюдала ряд ограничений в военной сфере. В частности, у страны были лишь ограниченные силы обороны.

Также Шольц признался, что опасается эскалации войны со стороны России. Он убежден, что страны НАТО обязаны "проявлять осторожность".

"У нас война в Европе недалеко отсюда... Одно должно быть ясно: мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время мы хотим убедиться, что не будет эскалации войны между Россией и НАТО", - заявил федеральный канцлер Германии.

О разговоре с Шольцем рассказал также и Зеленский.

"Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение оборонной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. Только что в разговоре с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом услышал об этих важных и своевременных решениях. Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии", – отметил глава государства.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась предоставить Украине 14 танков Leopard 2. Также правительство ФРГ заверило, что разрешение на реэкспорт этих немецких машин получат все страны, готовые передать свои танки Украине.

В целом европейские страны планируют предоставить Украине 80 Leopard, пишет издание Spiegel. Среди тех, кто заявлял о готовности к таким поставкам, – Польша, Финляндия, а также, по словам источника ABC News, Испания, Нидерланды, Дания и еще 7 стран. Для продолжения рассмотрения этого вопроса было необходимо согласие Германии, которое теперь официальный Берлин пообещал предоставить. Немецкие танки прибудут в Украину в марте.

Между тем посольство РФ в Германии отреагировало на решение Берлина предоставить танки Украине, заявив, что оно якобы "переводит конфликт на новый уровень".