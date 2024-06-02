Шольц – Путину: мы будем защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО

Укрепление НАТО своей восточной границы направлено на сдерживание России. Москва должна ясно осознать, что Альянс будет готов защищать каждый квадратный дюйм своей территории в случае необходимости.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Восточнонемецком экономическом форуме 2 июня, пишет Reuters. Он отметил, что, поскольку угроза со стороны России будет сохраняться, ФРГ и другие члены Альянса решили в прошлом году развернуть дополнительные подразделения в странах Балтии и в будущем разместить там на постоянной основе целую бригаду.

"Этот поворот в политике безопасности необходим для того, чтобы показать России: мы готовы защищать каждый квадратный дюйм территории НАТО от нападений", – подчеркнул канцлер.

Он убежден, что дипломатия будет успешной только с позиции силы, и добавил, что страны Балтии должны полностью полагаться на союзников по НАТО, которые встанут на их защиту в случае нападения России.

Напомним, ранее Путин прокомментировал призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга предоставить Украине право бить по территории РФ. Диктатор намекнул на возможность ядерного удара. Причем, таким ударом РФ грозит "малым странам НАТО".

"Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением. Это они должны понимать, прежде чем говорить о нанесении удара вглубь российской территории", – заявил Путин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины бить по военным объектам на территории России. Он отметил, что все большее число государств дают разрешение наносить удары именно западным вооружениям, но не стал вдаваться в детали того, какие условия выдвигают Киеву.

– Зеленский считает, что страны НАТО могли бы повлиять на позицию США по членству нашей страны в Альянсе. Он призвал союзников повлиять на мнение Вашингтона.

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