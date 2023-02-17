Война в Украине станет ключевой темой: чего ждать от Мюнхенской конференции, которая стартует в Германии

В пятницу, 17 февраля, в Германии начинается Мюнхенская конференция безопасности (MSC), где мировые лидеры будут обсуждать проблемы международной безопасности и внешней политики. Центральной темой для Мюнхенской конференции-2023 станет война в Украине и помощь нашему государству на фоне российской агрессии.

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Украина на конференции поднимет вопросы поставок дальнобойных ракет и авиации для украинской армии, а также будет говорить о присоединении к НАТО и о будущем России. Подробности о главном мероприятии года по безопасности собрал OBOZREVATEL.

Мюнхенская конференция безопасности-2023: кто примет участие

В этом году платформа по обсуждению проблем международной безопасности и внешней политики будет работать в немецком Мюнхене 17-19 февраля. Участники 59-й MSC, проходящей под девизом "Re:vision", прежде всего будут концентрироваться на войне в Украине, угрозах для мировой безопасности и глобальных последствиях российской агрессии.

В конференции примут участие более 150 чиновников из разных государств, среди них 45 лидеров государств и правительств, 83 министра иностранных дел, главы военных ведомств, представители НАТО, ООН, Евросоюза.

На MSC будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Франции Эммануэль Макрон и Польши Анджей Дуда, британский премьер Риши Сунак, лидеры скандинавских стран, глава МИД Китая Ван I, генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

США в этом году отправили самую многочисленную делегацию за всю историю конференции. В американскую делегацию входят, в частности, вице-президент Камала Харрис, глава Пентагона Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен и представители Конгресса.

Общее количество участников - около 700, среди них - и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Ожидается также обращение к участникам MSC президента Украины Владимиру Зеленскому, он может выступить в режиме онлайн.

"Во время конференции мы будем обсуждать тему Украины, но принципиально мы будем ставить вопрос: как мы можем гарантировать в дальнейшем уважение к мировому порядку, основанному на правилах, Хартии ООН, Конвенции прав человека. Будет ли в дальнейшем властвовать закон силы или сила закона", - очертил ключевой направление дискуссии глава конференции Кристоф Гойсген, который в этом году впервые будет председательствовать на главном мероприятии мира по безопасности.

А вот Россию на нынешнюю конференцию не пригласили. Если в 2022 году Путин сам отказался от участия в мероприятии, то через год представителей российских властей, по объяснению организаторов, не приглашали, чтобы не превращать трибуну конференции в площадку для распространения российской пропаганды.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступила от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно разрушение Украины", – заявил Гойсген.

Вместо официальных лиц РФ в конференции примут участие представители российской оппозиции – Гари Каспаров, Михаил Ходорковский и другие.

О чем будут говорить в Мюнхене в этом году

Как пишет Reuters, в прошлом году мировые лидеры встречались в рамках MSC за несколько дней до начала полномасштабного вторжения России на украинские земли. В то время на границах с Украиной Кремль уже накопил войска для вторжения, а в Мюнхене звучали призывы к президенту РФ Владимиру Путину не начинать полномасштабную войну и предупреждения о "тяжких последствиях" для России в случае, если эти призывы не будут услышаны.

Путин призывы и предупреждения проигнорировал, и в этом году мировые лидеры будут обсуждать последствия его действий.

"В Мюнхене война возродит давние дебаты по таким вопросам, как Европе следует наращивать свой собственный военный потенциал, насколько она должна полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности на фоне опасений, что украинский кризис может распространиться", - пишет издание.

"Голос Америки" также добавляет, что участники конференции проанализируют рост авторитарного ревизионизма и конкуренцию между разными взглядами на мировой порядок.

Также в повестке - обсуждение ядерной угрозы со стороны Ирана, ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, а также рост напряженности между странами Запада и Китаем. Уделят внимание участники MSC изменениям климата, голоду и бедности в мире. С этой целью в конференции примут участие представители Глобального Юга, то есть стран Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, которые, по оценкам Всемирного банка, имеют средние или низкие доходы.

Ожидается, что вице-президент США Камала Харрис будет говорить о поддержке Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон инициирует обсуждение средств, позволяющих добиться поражения России в войне и новых механизмов поддержания мира в Европе.

Чего ждет от MSC Украина

Главной целью украинской делегации на MSC будет поставка вооружений, необходимых Украине для защиты от российской агрессии. В частности, как отметил глава делегации, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, речь пойдет о поставках дальнобойных ракет и разблокировании поставок современной западной авиации.

И недавние ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины, когда украинская ПВО смогла сбить лишь половину российских ракет, потому что враг применял ракеты, которые украинские системы сбить не способны, пишет Reuters, лишь усилят позицию Украины в ее призывах к увеличению военной поддержки со стороны Запада.

Интересно, что глава Мюнхенской конференции Гойсген заявлял ранее о недопустимости "красных линий" в военной помощи Украине. Не может их быть, по мнению Гойсгена, и в вопросе предоставления украинской армии западных истребителей.

"Я считаю, что поставки истребителей достаточно для лучшей защиты Украины от атак России", - отмечал глава MSC, отмечая, что партнеры, поставляя Украине оружие, действуют в полном соответствии с международным правом.

В то же время, только темой войны Украина ограничиваться не планирует, поэтому разговор пойдет также о будущем. По словам Кулебы, в ходе конференции будет поднят вопрос о членстве Украины в НАТО, а также о "будущем России".

По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, на конференции должны прозвучать предостережения тем в Западной Европе, кто пытается протолкнуть идею перемирия ценой отказа Украины от оккупированных Россией территорий.

"Это не решение вопроса, это будет передышка для России и "медвежья услуга" для Украины и Европы, она обеспечит паузу путинскому режиму, чтобы накопить силы и продолжить агрессию, и не только против Украины", – говорит Гончар.

На Мюнхенской конференции, по его словам, прозвучит манифест представителей гражданского общества Украины.

"В нем говорится о необходимости не только депутинизации России, но и ее демилитаризации, деколонизации страны. В нем сформирована идея о том, какой должна быть Россия, чтобы она не представляла угрозы миру в целом", - подчеркнул аналитик.

В то же время, отмечает Гончар, задача конференции – не просто дать очередную оценку, видение, задать поиск путей и решений выхода из "украинского кризиса", а показать честную и объективную картины положения дел в Европе в связи с российской агрессией. Западные альянсы наконец-то должны отказаться от страха перед Россией и стремления "не провоцировать" Путина, ведь это лишь стимулирует агрессора двигаться дальше.

Китай и Россия в фокусе внимания MSC

В главном дискуссионном документе конференции, Мюнхенском отчете по безопасности, целый раздел посвящен отношениям России и Китая, а также их влиянию на мировую международную повестку дня.

"Китайско-российское сотрудничество по подрыву и изменению элементов международного порядка вряд ли можно назвать новым явлением. В течение многих лет обе страны, с Китаем во главе, пытались навести порядок, выступают за недемократические формы правления и нарративы и интересы автократов в международной системе", – отмечается в докладе.

В разделе о правах человека отмечается, что Китай и Россия "уже давно рассматривают усилия по продвижению прав человека со стороны США и их европейских союзников как экзистенциальную угрозу безопасности и стабильности их режимов".

"В опубликованном Мюнхенском индексе безопасности – "Китай" упоминается 480 раз, "Россия" – 409, "Украина" – 187 раз", - пишет "Голос Америки".

Новая система безопасности в Европе

Дискуссию по созданию будущей действенной системы безопасности в Европе, по мнению международного обозревателя Андрея Бузарова, будут проводить Франция, Германия и Польша.

"И эта система начнет формироваться уже сейчас... Украина входит в любую конфигурацию европейской системы безопасности как важный партнер и союзник - это очевидно", - сказал Бузаров "Голосу Америки".

Он подчеркнул, что главная тема мероприятия – это анализ войны, представлений о том, какие могут быть выработаны варианты для обороны и безопасности в условиях этой войны, причем не только для европейских стран.

"В отчетах, опубликованных накануне конференции, речь шла о двенадцати возможных странах потенциального риска и конфликтов. Главной задачей для Украины в этой ситуации является то, что публично и непублично будут обсуждаться форматы военной и гуманитарной помощи Украины, типы вооружения, период их поставок", – отметил Бузаров. .

По его мнению, не исключено, что Германия представит элементы своей обновленной оборонной стратегии в рамках ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовит провокации на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой не будет российских чиновников.

Как предполагают аналитики Robert Lansing Institute, РФ готовит ряд протестных митингов в Европе, чтобы подорвать уверенность европейцев в единстве свободного мира в противодействии российской агрессии. Орудием Кремля станут завербованные российскими спецслужбами политики и общественные деятели, а также партии, якобы отстаивающие национальные интересы, поэтому требуют от своих правительств избавиться от влияния США и выйти из НАТО.

Уже 18 февраля, например, должна состояться акция "Переговоры вместо стрельбы", участники которой потребуют прекратить боевые действия в Украине, вернуться за стол переговоров с Москвой, отказаться от политики санкций, прекратить военную помощь Киеву и будут продвигать другие "хотелки" Кремля.