Шольц признал, что санкции против РФ будут иметь последствия для Германии
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские санкции, внедренные против Российской Федерации в связи с военной агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма, негативно отражаются и на самой Германии. Любые предположения, которые это отрицают, являются ничем иным, как иллюзией.
Про это политик рассказал в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung. Таким образом Берлин продолжит руководствоваться целесообразностью запретов и внедрять их соразмерно действиям государства-агрессора.
"Нужно применять только такие меры, которые будут иметь наибольший эффект на сторону, нарушающую основные правовые принципы", – подчеркнул глава немецкого правительства.
Шольц обратил внимание, что позиция Германии в отношении вероятного вторжения российских войск в Украину остается неизменной. Она целиком созвучна с позицией других европейских союзников, а также США.
"А именно: в случае нового акта военной агрессии России придется платить слишком высокую цену", – заключил политик.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Олаф Шольц дал четкий ответ на претензии Москвы на отказ для Украины в получении членства в НАТО;
в то же время тезис немецкого канцлера о губительности антироссийских санкций по отношению к ФРГ поддерживает и соратник его предшественницы Ангелы Меркель.