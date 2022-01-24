Шольц признал, что санкции против РФ будут иметь последствия для Германии

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские санкции, внедренные против Российской Федерации в связи с военной агрессией на Донбассе и оккупацией Крыма, негативно отражаются и на самой Германии. Любые предположения, которые это отрицают, являются ничем иным, как иллюзией.

Про это политик рассказал в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung. Таким образом Берлин продолжит руководствоваться целесообразностью запретов и внедрять их соразмерно действиям государства-агрессора.

"Нужно применять только такие меры, которые будут иметь наибольший эффект на сторону, нарушающую основные правовые принципы", – подчеркнул глава немецкого правительства.

Шольц обратил внимание, что позиция Германии в отношении вероятного вторжения российских войск в Украину остается неизменной. Она целиком созвучна с позицией других европейских союзников, а также США.

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"А именно: в случае нового акта военной агрессии России придется платить слишком высокую цену", – заключил политик.

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