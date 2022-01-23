Соратник Меркель не поддерживает вступление Украины в НАТО и санкции против России: заявление

Премьер-министр федеральной земли Бавария в составе Германии Маркус Зёдер уверен, что западные санкции против России пагубно влияют на саму Европу. Также он убежден, что политический кризис, который сформирован на повестке вступления Украины в НАТО, образовался преждевременно.

Об этом политик рассказал в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. Согласно его мнению, немцы хотят стабильности в отношениях с таким сильным государством как Россия.

"Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений. Сейчас такие мощные санкции, как отключение России от финансовой системы SWIFT, или закрытие газопровода "Северный поток-2", или даже прекращение всех поставок газа из России в целом негативно коснулось бы и нашей страны", – заметил Зёдер.

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Глава баварского правительства отметил, что "яблоко раздора", а именно вступление Украины в Североатлантический Альянс сегодня стоит не на повестке у самого Запада.

"Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", – подчеркнул он.

Отметим, что Маркус Зёдер с 2019 года возглавляет партию Христианско-социальный союз, которая в течение 16 лет входила в правящую коалицию Ангелы Меркель. В прошлом году он также рассматривался как потенциальный кандидат в канцлеры от блока Меркель, однако в итоге это право завоевал Армин Лашет, проигравший выборы Олафу Шольцу.

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