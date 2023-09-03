Шольц получил травму на пробежке и чувствует себя нехорошо – Frankfurter Rundschau

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц получил травму на занятиях спортом. Политик упал во время пробежки и получил ушибы лица.

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Политик чувствует себя нехорошо, поэтому ему пришлось отменить визит в Дом Мартина Лютера в Херингене, в земле Гессен. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundshau.

"В субботу с канцлером произошел спортивный несчастный случай, он чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все меры приходится отменять, в частности, и его визит в Херинген", – сообщил Михаэль Рот, глава комитета Бундестага по международным делам Михаэль Рот.

Напомним, ранее Шольц дал отпор противникам поставок оружия для Украины, пытавшихся сорвать его выступление на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене. Он обвинил их в защите разжигателя войны, российского диктатора Владимира Путина. Политик сказал, что указания украинскому народу, что он должен сдать свою страну, не имеют ничего общего с пацифизмом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 августа Шольц поздравил Украину с Днем Независимости, а также заверил в дальнейшей поддержке. Политик заявил, что его страна восхищается украинским мужеством и силой нашего народа.

– Канцлер Олаф Шольц выразил признание деятельности российской оппозиции как на внутренней территории РФ, так и за рубежом. Он также отметил, что он уже провел беседы со многими представителями российской оппозиции.