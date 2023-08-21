Шольц внезапно вступился за 'хороших' россиян и призвал их 'защитить'

Канцлер Олаф Шольц з выразил признание деятельности российской оппозиции как на внутренней территории РФ, так и за рубежом. Он также отметил, что он уже провел беседы с множеством представителей российской оппозиции.

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Об этом он сказал во время общения с гражданами в немецком правительстве. По мнению немецкого канцлера, представители российской оппозиции заслуживают поддержки и возможности ведения диалога.

"Есть очень много россиян, которые стоят на стороне тех, кто выступает за свободу и против империализма", – сказал Шольц

Дополнительно он уточнил, что лично он уже общался с множеством представителей российской оппозиции.

Мнение немецкого канцлера заключается в том, что представители российской оппозиции заслуживают поддержки и возможности для конструктивного диалога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее Шольц положительно отозвался о саммите в Саудовской Аравии для обсуждения реализации Формулы мира для Украины. Политик отметил, что дипломатическая встреча крайне важна, но выводы делать рано;

– Шольц дал отпор противникам поставок оружия для Украины, которые пытались сорвать его выступление на предвыборном мероприятии СДПГ в Мюнхене. Он обвинил их в защите разжигателя войны, российского диктатора Владимира Путина.