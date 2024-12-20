Шольц поедет в Москву с мирной миссией: хочет улучшить свои позиции перед выборами – Spiegel

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц якобы может посетить Москву с "миротворческой" миссией, чтобы обсудить войну России против Украины. Такое предположение появилось в СМИ, официально планы подтверждены не были.

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Издание Der Spiegel опубликовало соответствующую информацию в пятницу, 20 декабря. Журналисты утверждают, что слухи о поездке Шольца в РФ активно циркулировали в Восточном комитете германской экономики.

Такой план (если он существует) СМИ связали с досрочными парламентскими выборами в ФРГ, которые состоятся 23 февраля 2025 года. Мол, ради предвыборной кампании Шольц готов "вытащить кролика из шляпы".

Издание считает, что канцлер попытается использовать примирение Киева и Москвы для увеличения собственного политического рейтинга.

При этом пресс-служба Шольца опровергла это утверждение, назвав его всего лишь слухом и ничем больше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 декабря Олаф Шольц провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Они говорили о российском полномасштабном вторжении в Украину и сошлись во мнении, что война продолжается "слишком долго".

– Социал-демократическая партия Германии (которую представляют Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус), планирует включить в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле считают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной".

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