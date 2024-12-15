Партия Шольца вписала в свою предвыборную программу запрет на поставку ракет Taurus Украине: как они это объяснили

Социал-демократическая партия Германии, которую представляют канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус, планирует включит в свою предвыборную программу пункт об отказе поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. В политсиле считают, что ни Берлин, ни НАТО не должны стать "воюющей стороной".

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Об этом пишет издание Berliner Morgenpost, которое ознакомилось с документом. Отмечается, что СДПГ взяла курс на запланированные новые выборы в немецкий Бундестаг, назначенные на 23 февраля. Предвыборную программу должны утвердить на съезде партии 17 декабря.

В программе сказано, что партия остается "приверженной дипломатической, военной, финансовой и гуманитарной поддержке украинцев в их борьбе против российской агрессии, которая нарушает международное право, до тех пор, пока это необходимо". Украина, говорится в программе, должна иметь возможность вести возможные переговоры с Россией на равных.

"Мы не примем мир, продиктованный Россией, за счет Украины", – заявляют немецкие социал-демократы.

Чтобы защитить Украину и обеспечить мир в Европе, СДПГ "поддерживает обучение украинских вооруженных сил и поставки оружия и техники с "благоразумием и чувством меры". По мнению политической силы, Германии и НАТО "не разрешено самим становиться воюющими сторонами".

"Вот почему мы поддерживаем решение канцлера Олафа Шольца не поставлять крылатые ракеты Taurus из арсенала Бундесвера", – цитируют журналисты программу партии.

Как сообщал OBOZ.UA, претендент на должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц высказался о возможности предоставления Украине Taurus. Он сказал, что будет готов передать эти ракеты после консультаций со Штатами.

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