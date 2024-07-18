Стармер: наша безопасность начинается в Украине

Мировые лидеры снова подтвердили обязательство поддерживать Украину. В частности, помочь преодолеть энергетические проблемы страны накануне зимы.

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Об этом в четверг, 18 июля, на саммите Европейского политического сообщества заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что это мероприятие было очень успешным и продуктивным. Также премьер подчеркнул, что Украина борется не только за украинский народ, но и за европейский, за свободу, демократию и верховенство закона.

"Поэтому наша безопасность начинается в Украине. Поэтому мы еще раз обещаем президенту Зеленскому, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Это очень важное обязательство, вновь сделанное сегодня. Включая поддержку их энергетических потребностей накануне зимы и принятие жестких мер по кораблям, помогающим России уклоняться от санкций", – заверил Стармер.

Отвечая на вопрос, были ли приняты на саммите новые решения по поддержке Украины, премьер-министр сказал, что позиция правительства Великобритании не изменилась.

"Как правительство мы не приняли никаких новых решений в течение двух недель. Но поддержка Украины так же сильна, как и раньше, и, очевидно, еще сильнее благодаря тому, что сегодня здесь присутствует 46 европейских лидеров", – отметил он.

Стармер также напомнил, что на прошлой неделе НАТО подтвердило свою приверженность поддержке Украины.

"Но нет, никаких новых решений или изменений в позиции использования возможностей, которые мы предоставляем", – отметил он.

Кроме того, европейские лидеры провели продуктивную дискуссию по вопросам более широкой европейской безопасности, защиты демократий от российского вмешательства и поддержки таких стран как Молдова, которые имеют дело с более прямыми угрозами, отметил глава правительства Великобритании.

"Работать с нашими партнерами – это не просто хорошая идея. Это необходимость", – резюмировал Стармер.

Справка

Европейское политическое сообщество (ЕПС) – мероприятие, начатое президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году после российской агрессии против Украины.

Его цель – вести диалог и содействовать сотрудничеству между европейскими странами в менее формализованном формате. Нынешний саммит четвертый в истории ЕПС. Предыдущие прошли в Чехии (в 2022 году), Молдове и Испании (оба в 2023 году), а следующий пройдет в Венгрии в ноябре.

Напомним, что премьер Дании Мэтте Фредериксен также призвала партнеров срочно обеспечить все поставки оружия в Украину. По ее словам, необходимая и своевременная помощь поможет не только не проиграть, но и выиграть войну с Россией.

На этом саммите Украина также подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности со Словенией и Чехией, которые будут действовать в течение десяти лет. Подписание документов состоялось в Вудстоке, Великобритания, в соответствующих мероприятиях приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Словении Роберт Голоб и премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В целом Украина подписала уже 25 сделок безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией и Словенией.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о безопасности с Румынией, которое также будет действовать десять лет. Согласно документу, Румыния передаст Украине систему ПВО Patriot и будет поддерживать Украину с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой военной техники.

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