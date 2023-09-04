Шойгу предложил Ким Чен Ину провести совместные военно-морские учения с Китаем

Россия хотела бы провести совместные военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем. Соответствующее предложение лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу.

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Данные об этом получило разведывательное агентство Южной Кореи, передает Reuters. Известно, что глава российского МО посетил КНДР на 70-летие окончания Корейской войны, отмечаемое в Северной Корее как "День Победы", в июле. Тогда же он встретился с Ким Чен Ыном.

Они посетили оборонную выставку, на которой были представлены запрещенные баллистические ракеты Северной Кореи.

Заявляется, что во время своего визита Шойгу озвучил главе КНДР предложение о трехсторонних военно-морских учениях. Пока что нет никаких подробностей о том, где и когда их хотят провести, а также о реакции Ким Чен Ына.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила Национальной ассамблее, что Шойгу, судя по всему, провел с северокорейским лидером частную встречу.

РФ и КНДР недавно призвали к более тесным военным связям, но Пхеньян отрицает наличие каких-либо "оружейных сделок" с Москвой.

В прошлом месяце представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что Шойгу в ходе визита в Северную Корею пытался заключить контракты на поставки ВС РФ артиллерийских боеприпасов.

Соединенные Штаты недавно ввели санкции в отношении трех организаций, которые причастны к оружейным сделкам Пхеньяна и Москвы.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 августа Джон Кирби заявил, что РФ и КНДР наращивают военно-техническое сотрудничество. Они уже "серьезно продвинулись" в вопросе снабжения Пхеньяном оружия, которое Москва планирует использовать в войне против Украины.

– Ранее российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами и договорились развивать стратегические отношения.

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