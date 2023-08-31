Переговоры РФ и КНДР по поставкам оружия 'серьезно продвинулись' – Белый дом

Соединенные Штаты Америки получили информацию о том, что Россия и КНДР наращивают военно-техническое сотрудничество. Они уже "серьезно продвинулись" в вопросе снабжения Пхеньяном оружия, которое Москва планирует использовать в войне против Украины.

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Об этом во время онлайн-брифинга в среду, 30 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Россия и Северная Корея постоянно обсуждают возможные операции в оборонной сфере.

Страна-агрессор хочет получить от КНДР сырье, которое поможет российскому оборонно-промышленному комплексу, а также "значительный объем" военных средств. Как говорит представитель Белого дома, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил КНДР именно для получения дополнительных боеприпасов для оккупантов в Украине.

"Мы прибегаем к конкретным действиям, выявляя и вводя санкции против физических и юридических лиц, способствующих соглашениям по продаже оружия между этими двумя странами", – сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Штаты будут и дальше выявлять, раскрывать и пресекать попытки России приобрести вооружение у КНДР или у любого другого государства, которое готово поддержать ее войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский и северокорейский диктаторы обменялись письмами к 78-летию освобождения Кореи от колониального господства Японии в 1910-1945 годах. Военный преступник Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын договорились развивать стратегические отношения.

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