'Shalom HAMAS': Трамп пригрозил палестинцам адом, если те не отпустят заложников

Вечером, 5 марта, президент США Дональд Трамп сделал новое скандальное заявление. Он пригрозил палестинцам адом, если те не отдадут заложников Израилю.

Видео дня

Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social. Следует отметить, что он начал свой пост словами Shalom HAMAS. То есть, здороваясь с палестинцами на иврите.

"Привет и до свидания. Вы можете выбрать. Отпустите всех заложников сейчас, а не позже, и немедленно верните все мертвые тела людей, которых вы убили, иначе вам все кончено", – написал Трамп.

Политик подчеркнул, что тела погибших заложников содержат только больные и извращенные люди.

"Вы больны извращенцы! Я присылаю Израилю все необходимое для завершения работы, ни один член ХАМАСа не будет в безопасности, если вы не сделаете, как я говорю", – отметил президент США.

Трамп добавил, что только что встретился с вашими бывшими заложниками, жизнь которых уничтожили палестинцы. И дал ХАМАСу последнее предупреждение.

"Для руководства ХАМАС сейчас пора покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Кроме того, обращаюсь к людям Газы. Вас ждет прекрасное будущее. Но не если вы держите заложников. Если вы это сделаете, вы мертвы! Примите разумное решение. Иначе ад будет вам расплатой," – резюмировал свой пост Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что США ведут прямые переговоры с террористической группировкой ХАМАС по освобождению заложников. Специальный посланник США по делам заложников Адам Белер в последние недели провел прямые переговоры с ХАМАС в Дохе (Катар).

Как сообщал OBOZ.UA, через несколько минут после окончания 42 дней первой фазы прекращения огня в секторе Газа Израиль одобрил предложение США о продолжении прекращения огня из ХАМАС на время Рамадана и Песаха. Рамадан, начавшийся вечером 28 февраля, продлится до 29 марта, а Песах заканчивается 19 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!