США ведут переговоры с ХАМАС по освобождению заложников – Белый дом

В администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что США ведут прямые переговоры с террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников. Специальный посланник США по делам заложников Адам Белер в последние недели провел прямые переговоры с ХАМАС в Дохе (Катар).

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Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге в среду, 5 марта, передает Times of Israel. По ее словам, Белер "имеет полномочия говорить с кем угодно".

"Специальный посланник, который участвует в этих переговорах, имеет полномочия говорить с кем угодно", – говорит Ливитт.

Представительница Белого дома добавила, что США консультировались по этому вопросу с Израилем.

"Президент доказал, что верит в диалог и общение с людьми по всему миру, чтобы делать то, что в наилучших интересах американского народа", – отметила она.

На вопрос, обсуждались ли на переговорах с ХАМАС освобождение американских заложников или план Трампа обсудить ситуацию в секторе Газа, она отказалась ответить, заявив, что обсуждения "продолжаются" и что "на кону жизни американцев".

Накануне издание Reuters со ссылкой на два проинформированных источника писало, что администрация Трампа ведет секретные переговоры с ХАМАС о возможности освобождения американских заложников, удерживаемых в секторе Газы.

Журналисты отмечают, что такие переговоры противоречат давней политике США против прямых контактов с группами, которые Вашингтон причисляет к иностранным террористическим организациям. Госдепартамент США включил ХАМАС в этот список в 1997 году.

"Предыдущая роль США в содействии достижению соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в конфликте в Газе заключалась в сотрудничестве с Израилем, катарскими и египетскими посредниками, но без каких-либо известных прямых коммуникаций между Вашингтоном и ХАМАС", – сказано в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, спустя несколько минут после окончания 42 дней первой фазы прекращения огня в секторе Газа Израиль одобрил предложение США о продлении прекращения огня с ХАМАС на время Рамадана и Песаха. Рамадан, начавшийся вечером 28 февраля, продлится до 29 марта, а Песах заканчивается 19 апреля.

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