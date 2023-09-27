'Шаг вперед в стратегическом партнерстве': США ввели безвизовый режим с Израилем

В среду, 27 сентября, США ввели безвизовый режим с Израилем. Штаты включили эту страну в VWP (Visa Waiver Program).

Израиль стал 41-м членом программы. Соответствующая информация появилась на сайте Государственного департамента США.

Отмечается, что до 30 ноября 2023 года Электронная система разрешения на въезд (ESTA) будет обновлена, благодаря чему граждане Израиля смогут подавать заявки на поездку в США в туристических или деловых целях срок до 90 дней без предварительного получения визы.

Введение безвизового режима заняло у двух государств более десяти лет.

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"Безвиз между обоими государствами является важнейшим шагом вперед в нашем стратегическом партнерстве с Израилем, которое еще больше укрепит давнее взаимодействие между людьми, экономическое сотрудничество и координацию безопасности между нашими странами", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, VWP предусматривает партнерство с государствами, отвечающими строгим требованиям, связанным с борьбой с терроризмом, правоохранительной деятельностью, иммиграционным контролем, безопасностью документов и пограничным контролем.

Для такого партнерства недавно Израиль внес изменения в свою политику. Кроме того, США следили за соблюдением Израилем этих требований и взаимодействовали с американцами палестинского происхождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в министерстве иностранных дел Израиля заявили, что на этой неделе США могут объявить о безвизе для израильских граждан и уже в ноябре для въезда им понадобится только электронное разрешение. Однако в Вашингтоне такое заявление назвали "преждевременным".

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