'Шаг к величайшему конфликту в истории человечества': сербский 'друг Путина' Вучич о решении Гаагского трибунала

Президент Сербии Александар Вучич, известный своей лояльностью к России и "нейтралитетом" по поводу войны в Украине, прокомментировал решение Гаагского трибунала признать президента России Владимира Путина военным преступником и выдать международный ордер на арест диктатора. Вучич заявил, что решение МКС повышает эскалацию в мире.

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Лидер Сербии назвал ордер Международного уголовного суда на арест Путина "шагом к величайшему конфликту в истории человечества". Его заявление сразу растиражировали российские пропагандисты.

"Когда мне сказали, что МКС выдал ордер на арест Путина, я решил подумать, что сказать, особенно что нам делать. Единственное, что точно, что это эскалация, у которой нет конца. Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении наибольшего конфликта в истории мира. Я спрашиваю, хватит ли у кого-то ума не доводить это до конца, и понимает ли кто-нибудь, к каким последствиям это приведет", – цитируют Вучича российские СМИ.

При этом Александр Вучич проявил осторожность, отметив, что ему еще предстоит обдумать свою речь, прежде чем обратиться к согражданам по этому поводу.

Как известно, президент Сербии далеко не сразу, но все же осудил действия Кремля. Политик поддержал территориальную целостность Украины и выступил против вторжения России.

Несмотря на то, что позиция Белграда часто выглядит нейтральной, поскольку Сербия не хочет портить отношения с дружественной Россией, целью Вучича и его команды является вступление в Евросоюз. Поэтому можно предположить, что через некоторое время он признает свои нынешние слова ошибочным мнением.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич осудил вторжение России в Украину и назвал Крым и Донбасс украинскими. Незадолго до этого Вучич заявил, что Сербия никогда не будет помогать России обходить санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный уголовный суд в Гааге объявил о выдаче международного ордера на арест Путина. Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного вывоза украинских детей. Кроме Путина, суд выдал ордер на арест уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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