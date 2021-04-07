Казалось бы, в чем связь между "Северным потоком 2" и Второй мировой войной кроме цифры "два". Но нужно смотреть глубже, внимательнее. Один из политических руководителей Германии (федеральный президент) недавно заявил, что достройку российского трубопровода по дну Балтийского моря он рассматривает как своеобразную компенсацию России за преступления нацистов в ходе Второй мировой войны.

Имеются ввиду военные преступления в ходе этой войны во время оккупации нацистами части территории СССР. И хотя Украина и ее западные союзники - США, Польша, Литва неоднократно обращали внимание на политический характер строительства второй ветки российского газопровода до балтийского побережья Германии, которое имеет своей целью оставить действующую транзитную трубопроводную инфраструктуру Украины без наполнения, а значит с нанесением убытков украинской экономике на много миллиардов долларов ежегодно, Германия продолжает сомневаться. "Северный поток 2" исключительно политический проект потому, что не увеличивает объемы поставок газа в Германию, а только перенаправляет газовый поток с украинского направления на балтийский при вложении огромного количества денег для возведения новой транспортной инфраструктуры.

Много европейских и немецких политиков понимают это, однако через лоббизм бывшего германского канцлера Г.Шредера, который, когда покинул свой пост главы федерального правительства, перешел в руководство российского "Газпрома", конечно за значительное денежное вознаграждение, многие немецкие предприниматели поддерживают реализацию российского проекта. Понимая, что цена газа из РФ фактически не меняется при транспортировании через Украину или "Северным потоком", но при этом желая как-то объяснить свою позицию в оказании помощи Кремлю реализовать свой геополитический инфраструктурный проект, один из политических руководителей Германии соединил темы "Северного потока 2" и Второй мировой войны, давая сомнительное объяснение.

Почему это объяснение сомнительное, давайте разберемся. С одной стороны понятно, что современная Германия всегда осуждала нацистские преступления и старалась не только жестко от них отмежеваться, но и оказывать финансовую поддержку их жертвам. ФРГ уплатила большие суммы жертвам Холокоста, а также оказывала различную финансовую помощь странам, которые пострадали от нацистской оккупации.

Однако со временем, Берлин понял невозможность постоянного оказывания кому-то выплат и их прекратил. Греция, недовольная позицией Германии относительно необходимости удержания показателей национальной экономики в границах, которые не позволяют девальвацию евро как платежного средства Еврозоны, обратилась в свое время к Берлину с требованием выплат компенсации за оккупацию греческой территории нацистами во время Второй мировой войны. Афинами был выставлен счет почти в 200 млрд. евро, однако Германия проигнорировала это требование как безосновательное. Между тем, Греция не отказалась от своих требований и время от времени напоминает о них.

И здесь тонкий политический момент относительно "Северного потока 2". Германия вроде, как и не залазит в карман своих налогоплательщиков в отношениях с Россией, однако оказывает явный политический гешефт. Вот только в Берлине забыли, что противником "Северного потока 2" есть Украина, которая даже больше пострадала в годы Второй мировой войны от нацистской оккупации чем РФ. Так, из 26 млн. демографических потерь населения СССР – 13 млн. составляют украинцы, из 20 млн. погибших советских людей – почти 10 млн. украинцев.

Еще один миллион умер от голода в 1946 г. Кроме того, 45% потерь советской экономики в ходе Второй мировой составляет Украина, а это больше среди всех республик бывшего СССР, включая Россию. Поэтому, если Берлин и хочет сделать политический жест в направлении страны, которая пострадала от нацистской оккупации, то это должна бать как раз Украина. Киев давно твердо и аргументированно выступает за запрещение достройки "Северного потока 2". Поэтому просим Германию поддержать позицию украинской стороны.