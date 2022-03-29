Северная Македония высылает российских дипломатов: в Москве пригрозили ответными мерами

Северная Македония объявила пять российских дипломатов персонами нон грата за нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях. Москва намерена принять ответные меры.

О решении о выдворении дипломатов сообщили на сайте министерства иностраннных дел Македонии. Также об этом в ведомстве сообщили лично послу России в Северной Македонии Сергею Баздникину, вручив ему соответствующую ноту.

Отмечается, что согласно информации, полученной от информированных органов, пять российских дипломатов, о которых идет речь, занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны покинуть территорию Республики Северная Македония в ближайшие пять дней.

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В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова сообщила о намерении РФ принять ответные меры, пишет "Интерфакс". Решение Скопье она назвала "подчеркнуто недружественным шагом" и продолжением взятого несколько недель назад курса "на стремительный слом двусторонних отношений с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, Северная Македония впервые с 1989 года установила визовый режим с Россией. Каждый год единственная страна Европы продолжала безвиз с РФ, однако после вторжения последней в Украину решила отменить договоренность.

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