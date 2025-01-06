Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря во время визита Блинкена в Сеул

Северная Корея совершила свой первый в 2025 году запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Восточного моря. Испытание состоялось во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Сеул.

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Примечательно, что там он проводил переговоры по укреплению безопасности в регионе и сдерживанию растущих угроз со стороны Пхеньяна. Об этом пишет Yonhap.

Запуск ракеты подтвердили военные Южной Кореи. Объединенный комитет начальников штабов (JCS) сообщил, что ракета была выпущена около полуночи по местному времени из района Пхеньяна. Хотя детали полета еще уточняются, южнокорейские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности, усилив мониторинг и обмен информацией с США и Японией.

"Готовясь к новым запускам, наши военные усилили мониторинг и бдительность, тесно обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами и поддерживая полную боеспособность", – заявил Объединенный комитет начальников штабов.

Этот запуск стал очередной демонстрацией военных амбиций Северной Кореи, регулярно проводящей ракетные испытания на фоне международного давления. Последний раз подобная активность была зафиксирована 5 ноября 2024 года, когда КНДР выпустила несколько ракет малой дальности перед выборами президента США.

Визит госсекретаря США в Южную Корею состоялся в контексте усилий Вашингтона по укреплению региональной безопасности после неудачного введения военного положения президентом Юн Сук Ёлем.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты из Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру. Комбинированная массированная атака на предприятия и критическую инфраструктуру города продолжалась с 5 до 7 часов утра.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян. В частности, сказал, что Россия для удара по промышленному комплексу в Днепре использовала "одну из своих новейших российских ракетных систем средней дальности с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Диктатор добавил, что скорость баллистических ракет лежит в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".