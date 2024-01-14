Ким Чен Ин отправит в Москву своего министра: что известно о визите

Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи планирует посетить столицу страны-террориста РФ Москву. Визит северокорейской чиновницы продлится с 15 по 17 января.

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Стоит отметить, что Чхве Сон Хи в Москву пригласил ее российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщает северокорейское пропагандистское информагентство KCNA.

Программа визита Чхве Сон Хи в Москву не разглашается. В КНДР лишь отметили, что представителя северокорейской власти в РФ пригласил министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи посетит с официальным визитом Российскую Федерацию с 15 по 17 января по приглашению ее министра иностранных дел Сергея Лаврова", – говорится в сообщении.

Примечательно, что глава МИД КНДР прибудет в Россию спустя несколько дней после того, как стало известно, что страна-террорист получила и уже начала применять северокорейские баллистические ракеты в войне против Украины.

В то же время представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит приурочен к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР.

Напомним, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты в обход международных санкций и использует их в войне с Украиной. Во время последних атак на нашу страну РФ использовала, в частности, и северокорейскую "баллистику".

Ранее Соединенные Штаты Америки получили доказательства того, что российские террористы в последние дни продолжали атаковать баллистическими ракетами северокорейского производства мирные города Украины. США и дальше будут вводить санкции против тех, кто способствует незаконной передаче оружия агрессору.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Россия уже использовала во время атаки на Харьков 2 января 2024 года ракеты из Северной Кореи. Есть первые доказательства, однако для подтверждения необходима совместная работа прокуроров, следователей и экспертов

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