Сербский 'друг Путина' Вучич заявил о своей отставке: уходит с поста главы правящей партии

Президент Сербии Александр Вучич, известный своей лояльностью к России и "нейтралитетом" по поводу войны в Украине, объявил о своей отставке с поста главы правящей Сербской прогрессивной партии (SNS). Новым главой СНС был избран министр обороны Сербии Милош Вучевич.

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Такое заявление Вучич сделал на партийном собрании в субботу. Об этом сообщают местные СМИ.

"Это мой последний день в качестве лидера SNS. Завтра кто-то другой возьмет на себя управление, но я останусь членом партии", – сказал Вучич.

Он заявил съезду, что останется главой государства и останется членом партии.

"Я никогда не покину эту вечеринку, я горжусь тем, что возглавлял лучшую партию все эти годы", – сказал он ликующим делегатам.

Вучич стал президентом SNS в 2012 году, заменив Томислава Николича, который занимал этот пост с 2008 года, когда партия была сформирована как ответвление ультранационалистической Сербской радикальной партии.

Сначала он был заместителем премьер-министра и премьер-министром, а затем был избран президентом в 2017 и 2022 годах. Его второй и последний срок истекает в 2027 году. Вместе со своими союзниками SNS занимает большинство из 164 мест в 250-членном парламенте.

Как пишет France24, Вучич уже объявил о планах сформировать общенациональное движение, в которое планируется включить видных интеллектуалов, художников и других общественных деятелей и, как ожидается, постепенно объединится с SNS.

По мнению аналитиков, Вучич значительно популярнее своей партии, которую регулярно обвиняют в коррупции, и новая коалиция помогла бы провести ребрендинг партии, потенциально избегая плохих результатов выборов в будущем.

"Это способ преодолеть кризис, который потенциально может назревать внутри Сербской прогрессивной партии. Создав новое движение, он хочет обеспечить себе еще один мандат в офисе", – сказал глава независимой организации по наблюдению за выборами CESID Боян Клакар.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич осудил вторжение России в Украину и назвал Крым и Донбасс украинскими. Незадолго до этого Вучич заявил, что Сербия никогда не будет помогать России обходить санкции.

Также Вучич прокомментировал решение Международного уголовного суда по ордеру на арест российского президента Владимира Путина, обвиняемого в похищении украинских детей. Известный своей пророссийской политикой президент Сербии назвал ордер МУС "шагом к величайшему конфликту в истории человечества".